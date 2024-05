Zwitserland wint zwaarbeladen Songfestival, Nemo eerste non-binaire winnaar ooit

Voorafgaand aan het songfestival was er veel te doen over de deelname van Israël vanwege de oorlog in de Gazastrook tegen Hamas. Volgens tegenstanders hanteert de organisatie een dubbele standaard door Israël wel toe te laten terwijl Rusland sinds 2022 niet mee mag doen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Mede daarom waren de regels over het maken van politieke statements nog verder aangescherpt. Acts mochten al niet over politiek zingen, maar nu werden bijvoorbeeld ook de vlaggenregels aangescherpt. Alleen vlaggen van deelnemende landen mochten worden getoond en publiek werd bij de ingang zeer streng gecontroleerd. Toch waren er, net als in de halve finales, wel wat kleine politieke statements te zien.

Watermeloen

Zo riep de Ierse deelnemer Bambie Thug "Love will always triumph hate" aan het eind van haar nummer. Dat kon als het eerste politieke statement van de avond worden opgevat.

Toen de vakjury de punten uitdeelde had de artiest een afbeelding van een watermeloen achter zich. Watermeloenen worden vaker gebruikt als symbool door pro-Palestijnse activisten omdat die dezelfde kleuren hebben als de vlag van Palestina.