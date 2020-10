Nog 5 dagen tot verkiezingen VS: al 80 miljoen Amerikanen brachten stem uit

In dit artikel verzamelen we dagelijks de laatste ontwikkelingen rond de Amerikaanse verkiezingen op 3 november. De belangrijkste achtergrondverhalen en uitlegvideo's vind je in deze collectie.

Update 20.15 uur: Recordaantal van 80 miljoen Amerikanen bracht al stem uit In de Verenigde Staten hebben inmiddels meer dan 80 miljoen mensen gestemd, blijkt uit een telling van het U.S. Elections Project van de Universiteit van Florida. Nog nooit brachten zo veel Amerikanen al zo vroeg hun stem uit. Op dit moment heeft ruim de helft van het totale aantal stemmers in 2016 het stembiljet ingevuld. Er wordt per post gestemd en bij vroeg opgestelde stembureaus. Veel mensen willen nu al hun stem uitbrengen, omdat de angst bestaat dat de coronamaatregelen niet goed kunnen worden nageleefd als de stembureaus vollopen op de verkiezingsdag, aanstaande dinsdag. Deskundigen gaan ervan uit dat het totale aantal stemmen ruim boven de 138 miljoen zal uitkomen. Dat was de totale opkomst bij de vorige verkiezingen in 2016. 'Slechts' 47 miljoen mensen stemden toen vóór de verkiezingsdag.

Update 16.45 uur: Hackers stelen miljoenen van Republikeinen Hackers hebben 2,3 miljoen dollar gestolen van de lokale Republikeinen in Wisconsin. Dat geld werd door de Republikeinen in die staat gebruikt voor de campagne om Donald Trump opnieuw de verkiezingen te laten winnen, vertelt de voorzitter tegen persbureau AP. De partij ontdekte verdachte activiteit een week geleden en waarschuwde toen de FBI. Die doet nu onderzoek naar de hack, zegt de voorzitter. De FBI heeft dit nog niet bevestigd. De hackers zouden facturen hebben gemanipuleerd die werden betaald om pro-Trump-materiaal te leveren, zoals petten voor supporters. De facturen werden zo gewijzigd dat als de partij ze betaalde het geld naar de hackers ging in plaats van naar de verkopers.

Update 16.15 uur: Techbedrijven zetten zich schrap Facebook, Instagram, Twitter en YouTube zetten zich schrap voor de verkiezingen. Er wordt gevreesd dat de uitslag kan zorgen voor onrust, omdat die dagen of nog langer op zich kan laten wachten. Hoe reageren de platforms bijvoorbeeld als president Trump zich voortijdig tot winnaar uitroept? Zowel Facebook, als Twitter en YouTube hebben aangekondigd bij dergelijke claims een aanvullend blokje informatie te zullen plaatsen, met de boodschap dat de uitslag nog niet definitief is. De maatregelen die tot nu toe zijn genomen gaan van het labelen van nepnieuws en het inhuren van factcheckers, tot het (al dan niet tijdelijk) verbieden of beperken van politieke advertenties. Ook werden er grote schoonmaakacties gehouden onder aanhangers van complottheorieën. Toch twijfelen experts of het genoeg is. Lees hier verder

Een man in India tekent de presidentskandidaten - AFP