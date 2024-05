Groenen en Martens plaatsen zich met PSG voor beslissende play-off om kampioenschap

Jackie Groenen en Lieke Martens hebben zich met Paris Saint-Germain geplaatst voor de finale om het Franse landskampioenschap. In de halve finale van de dit seizoen geïntroduceerde play-offs versloeg PSG stadgenoot Paris FC na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2.

Bij PSG begon Groenen in de basis. Martens maakte direct na rust haar opwachting, toen PSG al met 1-0 achter stond. Paris FC kwam na ruim een half uur op voorsprong via Clara Mateo, die eenvoudig kon binnentikken nadat PSG-keepster Katarzyna Kiedrzynek de bal helemaal verkeerd had aangenomen.

Na rust kwam Paris Saint-Germain al snel op gelijke hoogte via een strafschop, die werd benut door Grace Geyoro. Maar even later kon de meeverdedigende Martens niet voorkomen dat Daphne Corboz de 2-1 maakte.

Marie-Antoinette Katoto maakte twintig minuten voor tijd de gelijkmakende 2-2. PSG was beter in de chaotische slotfase, maar het slotoffensief leverde ondanks levensgrote kansen geen treffer op.

Martens schiet koel raak

De wedstrijd werd beslist na strafschoppen, die PSG beter nam dan Paris FC (5-4). Martens schoot de vierde penalty hard in de rechterhoek.