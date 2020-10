Leerdam: 'Om nog een keer wereldkampioen te worden, moet je echt verder'

Ze had met Ireen Wüst en het aanstormend talent Femke Kok kunnen trainen. Maar schaatsster Jutta Leerdam trok haar eigen plan en verliet Team Reggeborgh om met haar vriend Koen Verweij een eigen ploeg te beginnen.

Met Worldstream als sponsor zijn daags voor de NK afstanden de puntjes op de i gezet. "Het zag eruit als een team", zegt Leerdam na een training waarin iedereen hetzelfde pak kon dragen. "Dat voelden we altijd al, maar nu stralen we het ook echt uit."

Leerdam is het uithangbord van de formatie die onder leiding staat van de Russische trainer Kosta Poltavets. In februari pakte ze in de vierde tijd ooit gereden de wereldtitel op de 1.000 meter, ruim een maand nadat ze ook al de Nederlandse en de Europese titel op de kilometer had veroverd.

'Ik wil niet blijven hangen'

Hoewel pas 21 jaar oud had Leerdam het gevoel niet te lang op dezelfde plek te willen blijven. "Ik wilde mezelf niet later in de spiegel aankijken en denken: waarom heb ik deze kans niet aangegrepen?"

"Ik wil zo graag verder groeien en niet blijven hangen. Het is niet makkelijk om nog een keer wereldkampioen te worden, daarvoor moet je echt verder."