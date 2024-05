Nederlander (71) dood na ongeluk met mountainbike in Duitsland

Door een valpartij met een mountainbike is vrijdagmiddag een 71-jarige Nederlander omgekomen in Duitsland.

De man was bezig aan een fietstocht bij de plaats Schmidt in de Eifel, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daar is hij ten val gekomen op een smal mountainbikepad. Pogingen om hem te reanimeren mochten niet baten.

De man was samen met zijn 34-jarige zoon gaan fietsen toen hij rond 11.00 uur ten val kwam. Omdat het ongeluk gebeurde in onherbergzaam gebied, moesten de hulpdiensten met quads worden vervoerd door de brandweer, meldt de krant Aachener Zeitung.

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk.