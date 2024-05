Vedette Jansen zwaait af met titel: 'Kwam binnen als meisje, weg als volwassen vrouw'

Het was een mooi gezicht, enkele minuten nadat FC Twente de negende titel in de clubhistorie had veroverd. Tijdens het interview na afloop werd de aanvoerder en nestor van de groep weggetrokken, op de schouders gehesen en in de lucht gegooid door haar ploeggenoten.

Renate Jansen genoot zichtbaar. "Dat zegt wel hoe hecht we met elkaar zijn en hoe hard we met z'n allen iedere dag ervoor strijden."

Voor de 33-jarige Jansen was het een bijzonder duel. De zege op Telstar betekende niet alleen haar vijfde titel met Twente, het was ook de laatste keer dat ze in een competitiewedstrijd te zien was in een Twente-shirt. Na dit seizoen, dat eind mei nog wordt afgesloten met de Eredivisie Cup, neemt Jansen afscheid in Enschede.

Onwerkelijk

"Het is nu nog onwerkelijk", was Jansens reactie op de vraag welke gevoelens er bij haar op kwamen nu het einde bij Twente nadert. "Het laatste fluitsignaal heeft pas net geklonken, maar het zal de komende dagen nog wel gaan indalen."

Na negen jaar is het tijd voor wat anders, maar waar die toekomst vorm moet krijgen is voor Jansen nog een raadsel zo zegt ze zelf. "Dat weet ik nog niet. Ik wilde mij eerst focussen op dit en nu ga ik er eens rustig en goed over nadenken."