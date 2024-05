Champions League-finalist Dortmund hard onderuit tegen degradatiekandidaat Mainz

Dortmund-coach Edin Terzic, die wat spelers rust wilde geven en daardoor met een B-elftal aan het duel begon, haalde na de eerste helft onder anderen Malen naar de kant voor Jadon Sancho en bracht Maatsen in. Maar het mocht niet baten.

Mainz, waar Sepp van den Berg in de verdediging speelde, kwam in de tweede helft niet meer in de problemen.

Al zeker van Champions League-ticket

Voor Dortmund stond er niets meer op het spel in het voorlaatste Bundesliga-duel. De ploeg kon zich dit seizoen niet mengen in de titelstrijd, maar is al wel zeker van de vijfde plaats, die dit seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League.