Schaerweijde degradeert uit Hoofdklasse na nederlaag tegen Rotterdam

Zo degradeert Schaerwijde, dat zich vorig jaar nog veilig wist te spelen via de play-outs, direct uit de Hoofdklasse. Voor het eerst sinds 2021/22 zal de club uit Zeist weer uitkomen in de Promotieklasse.

Dat is goed nieuws voor Laren, dat gedeeld onderaan eindigt met Schaerweijde, maar een beter doelsaldo heeft. Zelfs een 5-1 nederlaag op bezoek bij HDM bracht daar geen verandering in.

Play-offs om landstitel

Vorige week werd al duidelijk welke ploegen op de eerste vier plaatsen zouden eindigen en dus de play-offs om de landstitel gaan spelen. Dat zijn Bloemendaal, Oranje-Rood, Kampong en Rotterdam.

Pinoké valt dus verrassend buiten de boot: die club is regerend landskampioen én Europees kampioen, maar eindigt als best of the rest op een vijfde plaats en kan dus met vakantie.

Omdat Bloemendaal als eerste is geëindigd in de reguliere competitie, is het al verzekerd van een ticket voor de Euro Hockey League van volgend seizoen. In de play-offs spelen ze eerst tegen nummer vier Rotterdam.

Oranje-Rood en Kampong spelen de andere halve finale. Toevallig kwamen zij elkaar al tegen op de laatste speeldag van de reguliere competitie: die wedstrijd eindigde in een 2-3 zege voor de Eindhovenaren.