Rolstoeltennisster De Groot kan toch verliezen: eerste nederlaag in ruim drie jaar

Diede de Groot heeft voor het eerst in drie jaar een wedstrijd verloren. De Nederlandse rolstoeltennisster leed bij de World Team Cup in Istanbul een nederlaag tegen de Chinese Li Xiaohui in twee sets: 6-3, 6-2.

Regerend Paralympisch kampioen en nummer één van de wereld De Groot leed haar laatste nederlaag begin 2021 in Australië tegen de Japanse Yui Kamiji. Sindsdien had de 21-voudig grandslamwinnares maar liefst 145 wedstrijden op rij gewonnen.

Vorige maand won de 27-jarige De Groot de Laureus Award voor beste sporter met een beperking. Ze werd daarbij verrast door de nummer één van de wereld, Novak Djokovic.