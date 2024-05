AVROTROS: 'Joost Klein maakte dreigende beweging, niemand aangeraakt'

AVROTROS heeft een verklaring afgegeven over het incident van donderdagavond rondom Joost Klein. De omroep zegt dat Klein "tegen duidelijk gemaakte afspraken" is gefilmd door een cameravrouw, net nadat hij bij de halve finale van het podium was gestapt. Hij had aangegeven niet gefilmd te willen worden. Omdat de cameravrouw toch door bleef filmen heeft hij een "dreigende beweging" naar haar gemaakt.

"Hierbij heeft Joost de cameravrouw niet aangeraakt", klinkt het. Dat incident is vervolgens gemeld bij de EBU en de politie. AVROTROS zegt uitgebreid te hebben overlegd met de EBU en verschillende oplossingen te hebben aangedragen. "Desondanks heeft de EBU besloten Joost Klein te diskwalificeren." De omroep noemt de maatregel heel zwaar en disproportioneel.

"We staan voor goede omgangsvormen, laat daar geen misverstand over bestaan, maar een maatregel tot uitsluiten staat in onze ogen niet in verhouding tot dit incident." Klein mag vanavond niet meedoen aan de finale van het 68e Eurovisie Songfestival in Malmö vanwege het incident.

Niet gepast

Algemeen directeur van AVROTROS Taco Zimmerman gaf ook nog commentaar op de diskwalificatie van Klein. Hij gaf geen antwoord op vragen, maar is ontgoocheld over het besluit om Klein uit te sluiten. "We zijn ontzettend teleurgesteld dat Joost vanavond niet kan optreden en daarmee miljoenen fans in Nederland en in Europa moet teleurstellen. Dat spijt mij enorm, namens Joost, namens de NPO, namens de AVROTROS, namens iedereen."

De reactie van Zimmerman in Malmö: