Driemaal is scheepsrecht: vrouwen FC Twente kampioen van Nederland

De voetbalsters van FC Twente hebben op de laatste speeldag de titel gegrepen in de eredivisie. Nadat de ploeg uit Enschede in de voorgaande twee duels het had nagelaten landskampioen te worden, werd de landstitel veilig gesteld dankzij een 2-0 zege op Telstar.

FC Twente vierde zo voor de negende keer het kampioenschap.

Bij een nederlaag had nummer twee Ajax de titel kunnen pakken. De kampioen van vorig seizoen won met 3-1 van ADO Den Haag, maar dat mocht door de zege van Twente niet meer baten.

Weinig spanning deze keer

Van de spanning waar Twente de afgelopen twee duels mee speelde was vandaag weinig te merken. Tegen FC Utrecht en Fortuna Sittard ging het nog mis, maar de ploeg van trainer Joran Pot liet er tegen Telstar geen twijfel over bestaan wie er met de zege aan de haal zou gaan.