Rusland claimt inname vijf dorpen in provincie Charkiv, Oekraïne ontkent

Het Russische leger claimt vijf dorpen in de provincie Charkiv te hebben veroverd. Het zou gaan om de plaatsjes Pletenivka, Ohirtseve, Borysivka, Pylna en Striletsjna. Die liggen allemaal in een "grijze zone" op de grens van Charkiv en Rusland. Oekraïne spreekt dit tegen en zegt de Russische aanvallen af te slaan.

Volgens de gouverneur van Charkiv, Oleh Synjehoebov, wordt er wel gevochten in een aantal van de dorpen die Rusland beweert te hebben ingenomen. Maar hij zegt dat de situatie aan de noordelijke en noordoostelijke grens van de regio "volledig onder controle" is.

"De vijand probeerde binnen de regio in andere richtingen op te rukken en zocht zwakke posities aan de grens, maar alle pogingen werden verhinderd door de strijdkrachten", aldus de gouverneur.

Ook de stad Charkiv zou geen gevaar lopen, zegt de gouverneur op Telegram. Er wordt nog steeds hevig gevochten in de regio nabij de grens met Rusland, maar een grondoffensief tegen de stad is niet ophanden, beweert hij. "Er bestaat geen dreiging voor een grondoperatie in Charkiv." Hij voegt eraan toe dat in de provincie 1775 mensen uit hun huis zijn geëvacueerd als gevolg van Russische aanvallen.

Vraag om militaire hulp

Het Oekraïense leger meldde vrijdag dat Rusland een nieuw grondoffensief leek te zijn begonnen in de regio rondom Charkiv. Toen werd vanaf Russisch grondgebied de grensstad Vovtsjansk aangevallen, zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Charkiv en vijf kilometer van de Russische grens.

Volgens Russische bloggers wil Moskou mogelijk een bufferzone in het gebied creëren. President Poetin zei dit jaar al eens dat hij dat wil, om zo de Oekraïense aanvallen op de Russische stad Belgorod te stoppen.

De Oekraïense president Zelensky bevestigde die avond dat Russische strijdkrachten hun activiteit hebben opgevoerd in de regio. Daarbij riep hij westerse bondgenoten op om de beloofde leveringen van militaire hulp snel naar de frontlinies te sturen. "Het is van cruciaal belang dat onze bondgenoten onze strijders en de Oekraïense veerkracht ondersteunen met tijdige leveringen", zei hij in een videoverklaring op X.

Aanvallen op Loehansk en Donetsk

Oekraïne heeft met spoed versterkingen naar de regio gestuurd, aldus lokale autoriteiten. Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben Oekraïense strijdkrachten drones en raketten gelanceerd boven de Russische regio's Belgorod, Koersk en Volgograd. Daarbij zouden luchtverdedigingssystemen 21 raketten en 16 drones hebben neergehaald.

Daarnaast meldt een door Moskou geïnstalleerde regiobestuurder van de bezette regio Loehansk dat bij een nieuwe aanval op een oliedepot vier mensen om het leven zijn gekomen en acht anderen gewond zijn geraakt.

Een regiobestuurder van de eveneens door Rusland geannexeerde regio Donetsk meldt dat drie mensen gedood zijn door een explosie in een restaurant. Acht anderen raakten gewond. De beweringen van de regiobestuurders kunnen niet worden geverifieerd.

Relatief rustig

De stad Charkiv is de tweede stad van Oekraïne, waar voor de oorlog ongeveer 1,4 miljoen mensen woonden. Rusland heeft de luchtaanvallen op de stad de afgelopen maanden opgevoerd. Oekraïne heroverde het gebied rondom de stad bij het najaarsoffensief in 2022. Tot enkele maanden geleden was het er relatief rustig, de meeste gevechten vonden verder naar het oosten plaats.