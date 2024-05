Universiteit: anderhalf miljoen euro schade na studentenprotesten

De schade door de studentenprotesten bij de Universiteit van Amsterdam deze week hebben bedraagt zo'n anderhalf miljoen euro. Dat staat op de website van de UvA. De demonstraties, die maandag begonnen, werden woensdag door de politie beëindigd.

De pro-Palestina-demonstraties waren op de Roeterseilandcampus en bij de UvA-locaties Oudemanhuispoort en Binnengasthuisterrein. Het begon met een tentenkamp, zoals ook op verschillende universiteiten in de Verenigde Staten gebeurde. Later werden gebouwen bezet, barricades opgeworpen en vernielingen aangericht.

De politie gebruikte shovels om een eind te maken aan barricades met onder meer kantoormeubilair, ladders en stenen. Betogers belaagden de politie door brandblussers leeg te spuiten en met voorwerpen te gooien. ME'ers deelden klappen uit aan demonstranten. Tientallen mensen werden opgepakt.

Schade verhalen

In het geschatte bedrag van anderhalf miljoen euro heeft de UvA de schade aan gemeente-eigendommen, bedrijven en particulieren niet meegenomen. De universiteit zegt nog niet te weten of ze de schade gaan verhalen op de actievoerders. "Op dit moment bekijken wij - in samenspraak met verschillende partijen - nader of en hoe die schade te verhalen is."

Bij de bezetting van het Maagdenhuis in 2015 bedroeg de schade 668.000 euro, meldt het Parool. Dat bedrag is door de verzekering van de universiteit gedekt.