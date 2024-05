Oppermachtige Pogacar sprint naar derde ritzege in Giro, Arensman in top tien

Tadej Pogacar heeft ook de achtste etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Sloveense klassementsleider was op de slotklim naar Prati di Tivo de snelste van de groep met klassementsrenners. Hij won het sprintje met overmacht en kon een paar meter voor de streep al juichen.

Daniel Martínez (BORA-hansgrohe) werd tweede, Ben O'Connor (Decathlon-AG2R) sprintte naar de derde plaats.

Het is de derde ritzege voor de Sloveen in de Giro d'Italia. Gisteren won hij de individuele tijdit, nadat hij op de tweede dag ook al de rit naar Oropa op zijn naam had geschreven.

Met zijn overwinning in Prati di Tivo vergrootte Pogacar zijn voorsprong in het algemeen klassement met enkele seconden. Nummer twee Martínez heeft nu een achterstand van 2.40.

Arensman in top tien

Thymen Arensman, die vrijdag dankzij een sterke tijdrit naar de elfde plaats in het klassement was geklommen, handhaafde zich in de groep van Pogacar en kwam 11 seconden na de Sloveen als achtste over de streep. Daardoor klom hij naar de negende plaats in het klassement (+5.30).