Zwemles steeds duurder, experts vrezen voor zwemveiligheid

Zwemles wordt steeds duurder en een groeiend deel van de Nederlandse kinderen heeft geen zwemdiploma. Badmeesters zien dat kinderen stoppen met zwemlessen omdat hun ouders de lestarieven niet willen of kunnen betalen.

Experts vrezen voor de zwemveiligheid. "Je wilt dat zwemveiligheid voor iedereen is weggelegd en dat dus alle kinderen de mogelijkheid hebben om een A-, B- en C-diploma te halen", zegt Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut, dat sportonderzoek doet.

Het aandeel kinderen dat geen zwemdiploma heeft, steeg van 2018 tot en met 2022 van 6 naar 13 procent, blijkt uit CBS-cijfers. In de 20 procent armste gezinnen heeft zelfs een kwart van de kinderen geen enkel zwemdiploma.

Fors duurder

Uit een rondgang van Nieuwsuur langs dertig gemeentelijke zwembaden blijkt dat de prijzen flink zijn gestegen. Sinds 2018 moeten ouders gemiddeld bijna 30 procent meer betalen voor zwemlessen, met uitschieters rond 70 procent in enkele gemeenten. In diezelfde periode was de gemiddelde prijsstijging van alle producten en diensten in Nederland 21 procent.