Albert Heijn verhoogt prijzen A-merken, andere supers terughoudend

Volgens prijsvergelijker 'In prijs verhoogd' loopt de marktleider daarmee uit de pas met andere supermarkten zoals Jumbo, die veel minder verhogingen doorvoerden.

"Het gaat bijvoorbeeld om een potje wortelen of doperwten van Hak, of om koekjes van Oreo die met 10 tot 15 procent in prijs omhoog gaan."

Albert Heijn zegt de prijzen aan te passen vanwege marktomstandigheden en dat klanten er bij de kassa's wellicht niets van merken. Bonusaanbiedingen worden namelijk niet meegenomen in de vergelijking en het zegt niets over de prijzen van huismerken. Die zijn volgens de prijsvergelijker minder vaak aangepast.

Na Albert Heijn hebben Coop en Plus de prijzen het meest verhoogd, maar niet in dezelfde mate als de marktleider. Jumbo voerde vrijwel net zoveel verhogingen als verlagingen door.

Gevoel dat het duurder is

Volgens prijsvergelijker Neppelenbroek zijn klanten vanwege de coronacrisis meer op de prijs gaan letten.

"Veel consumenten hebben het gevoel dat producten die ze kopen duurder zijn geworden. Sinds de corona-uitbraak krijgen we wekelijks vragen van consumenten die zich zorgen maken. Ze houden de prijzen scherper in de gaten."