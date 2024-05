Duizenden betogers bij pro-Palestinabetoging op de Dam

Op de Dam in Amsterdam wordt opnieuw gedemonstreerd voor de Palestijnen. Volgens de lokale omroep AT5 gaat het om enkele duizenden betogers, die Palestijnse en andere vlaggen dragen en leuzen roepen.

De hele week al is sprake van pro-Palestijnse demonstraties, zowel in Amsterdam als in Utrecht. Maar daarbij ging het om min of meer spontane betogingen. De demonstratie van vanmiddag was een maand geleden al aangekondigd.

Officieel, zegt de organisatie, gaat het om een herdenking van wat de Palestijnen de Nakba (de 'catastrofe') noemen, de periode tussen 1947 en 1949 toen de staat Israël werd gesticht. Honderdduizenden Palestijnen sloegen toen op de vlucht voor het geweld of werden verdreven van hun land.

"Deze herdenking is altijd belangrijk, maar heeft vandaag een specifieke urgentie", schrijven de organisatoren. "De wreedheid van de genocide die Israël in Gaza uitvoert, is geen plotselinge ontwikkeling. Het is de voortzetting van een eeuw van koloniaal geweld."

Gaza Solidariteitskamp

Vooral op de Universiteit van Amsterdam werd de afgelopen dagen veelvuldig gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza. Maandagmiddag bezette een groep studenten een campus op het Roeterseiland. Dat zogeheten Gaza Solidariteitskamp werd 's nachts ontruimd door de mobiele eenheid.

Dinsdagmiddag bezetten betogers een ander terrein van de UvA in de binnenstad. Ook daar greep de ME in. In Utrecht werd woensdag een pro-Palestina demonstratie opgebroken door de politie. Donderdag was er in Amsterdam weer een pro-Palestijnse betoging, een sit-in op het Spui.

Bij de betogingen was de eis van de demonstranten dat de universiteiten alle banden met Israël zouden verbreken, maar daar gingen de universiteiten niet op in.

Samenwerking stopgezet

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag heeft besloten wel besloten een samenwerking met een Israëlische instelling af te blazen, de Bezalel Academic of Arts and Design in Jeruzalem af te blazen. De academie is de eerste Nederlandse onderwijsinstelling die de samenwerking met een Israëlische opleiding stopzet.

Bij de kunstacademie is niet gedemonstreerd. De studentenvereniging KABK hield in december wel een online petitie met het verzoek om alle banden met Bezalel te verbreken. De directie wees dat verzoek toen af, maar geeft daar nu dus wel gehoor aan.

"Stilzwijgend blijven ten aanzien van mogelijke schendingen van de mensenrechten kan worden gezien als een indirecte vorm van steun voor degenen die hun rechten overschrijden," aldus de directie van de KABK.