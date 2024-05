Manchester City koploper na winst bij Fulham, maar verliest Aké met blessure

Twee minuten later viel aan de andere kant de 0-2. Bernardo Silva draaide prachtig weg van zijn tegenstander, zag zijn schot gesmoord in een sliding, maar het attente goudhaantje Phil Foden schoot de bal alsnog binnen.

Tweede treffer Gvardiol

Met zijn tweede treffer van de dag en zijn vierde in de laatste vijf duels besliste Gvardiol in de 71ste minuut de wedstrijd door een kort genomen corner van rechts bij de tweede paal via Leno binnen te werken. De VAR keek er nog even naar (buitenspel), maar keurde de goal goed.

De Argentijnse invaller Julian Alvarez bepaalde in de blessuretijd de eindstand op 4-0 vanaf elf meter, nadat hij in de zestien door Issa Diop was gevloerd. De Franse verdediger van Fulham kreeg rood.

Premier League-topscorer Haaland, de laatste weken weer opgeleefd en vorige week tegen Wolverhampton goed voor vier van de vijf goals, scoorde niet. Bij de enige grote kans die hij kreeg in de 61ste minuut, knalde hij naast.

Door de 4-0 zege heeft City nu zestien duels op rij van Fulham gewonnen. Dat is nieuw record voor de Premier League. Nog nooit won een ploeg zo vaak achter elkaar van een andere club.