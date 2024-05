Nadal hard onderuit op gravel van Rome, twijfelt openlijk over Roland Garros

Rafael Nadal is hard onderuit gegaan in de tweede ronde van het masterstoernooi van Rome. De Spanjaard verloor in twee sets vrij kansloos van de Pool Hubert Hurkacz: 6-1, 6-3.

Nadal worstelde zich gisteren nog wel in drie sets langs de Belg Zizou Bergs. Maar tegen Hurkacz (ATP-9) kwam de Spanjaard er eigenlijk niet aan te pas.

Voor de gravelspecialist die bezig is aan zijn laatste tennisjaar is het een tegenvaller in de voorbereiding op Roland Garros. "Je kon vandaag op de baan zien hoe moeilijk ik het heb", zei Nadal in een eerste reactie.

De 37-jarige Nadal wist Roland Garros liefst veertien keer te winnen. Dit jaar begint de grandslam in Parijs op 26 mei. "Er komt een moment dat ik een beslissing moet nemen over Roland Garros. Maar over twee weken kan ik me weer anders voelen dan vandaag."

"Zoals je je kunt voorstellen staat mijn besluit nog niet vast. Als je het me op dit moment zou vragen, dan ga ik naar Roland Garros en probeer ik mijn best te doen."

