Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten blaast samenwerking met Israël af

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag heeft besloten een samenwerking met de Bezalel Academic of Arts and Design in Jeruzalem af te blazen. Het is de eerste onderwijsinstelling in Nederland die afstand doet van een samenwerking met een Israëlische opleiding.

De KABK gaat een uitwisselingsprogramma met de Bezalel University niet voortzetten. De laatste uitwisseling was in 2019.

"Het is de consensus van onze gemeenschap dat onze beleidsmaatregelen en acties, samen met die van onze partners, actief universele humanitaire rechten te allen tijde moeten ondersteunen en handhaven," schrijft het bestuur in een brief aan de Student Union, een studentenvereniging binnen de KABK.

De vereniging had een ledenvergadering gehouden over de stellingname van de academie over de oorlog in de Gazastrook.

Online petitie

Een grote groep studenten wilde dat de academie alle banden verbreekt met de Israëlische kunstacademie. Afgelopen december werd een online petitie gehouden door de studentenvakbond KABK met het verzoek om de banden met Bezalel te verbreken. De directie wees dat toen af, maar lijkt nu dus wel gehoor te geven.

"Stilzwijgend blijven ten aanzien van mogelijke schendingen van de mensenrechten kan worden gezien als een indirecte vorm van steun voor degenen die hun rechten overschrijden," schrijft de directie van de KABK.

Lange aanloop

"Dit besluit had een lange aanloop," zegt Alina Lupu, bestuurslid van de Student Union. Studenten in meerdere steden hielden de afgelopen maanden posteracties, sit-ins en bijeenkomsten over de Gaza-oorlog. Met als uitschieter de studentenprotesten in Amsterdam de afgelopen dagen, die werden beëindigd door de mobiele eenheid.

"Het conflict is bij verschillende kunstacademies al jaren een onderwerp van discussie," zegt Lupu.

In 2021 hingen bijvoorbeeld studenten van het Piet Zwart Instituut van de Willem de Kooning Academy pro-Palestijnse spandoeken aan de voorgevel van het pand. Het bestuur liet die spandoeken weghalen, wat tot protesten van studenten leidde.