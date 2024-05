Djokovic kijkt wel uit na fles-incident: tennisser zet handtekeningen met helm op

Novak Djokovic heeft met een vette knipoog gereageerd op een incident na afloop van zijn partij van gisteravond op het masterstoernooi van Rome. Er viel kort na zijn gewonnen wedstrijd tegen de Fransman Corentin Moutet vanuit het publiek een metalen waterfles op zijn hoofd.

Het leverde de Serviër een wond op. Djokovic schrok ervan, zakte door de knieën, maar liet daarna weten de schade meeviel.

De fles was uit de rugzak van een fan gevallen. "Het was een ongelukje en ik rust nu goed uit in het hotel met ijs. Tot zondag allemaal", schreef de nummer één van de wereld op sociale media.

Vandaag verscheen hij voor de gein met een fietshelm op bij een training op het tennispark in Rome om handtekeningen uit te delen.

De Serviër versloeg Moutet overigens vrij eenvoudig (6-3, 6-1). In de volgende ronde neemt Djokovic het zondag op tegen de Chileen Alejandro Tabilo.