Bredewold wint na openingsrit ook tweede etappe in Baskenland

Mischa Bredewold heeft na de eerste ook de tweede rit in Itzulia, de Ronde van Baskenland, gewonnen. De renster van SDworx liet na 104 kilometer koers Juliette Labous en Mavi García in de sprint in Basauri achter zich.

De eerste twee bergen brachten nog geen verschillen, maar na 64 kilometer op de Urruztigaine (met stroken van 15%), viel Demi Vollering aan en even later kwamen acht rensters voorop.

Ze pakten een minuut op het peloton (met Bredewold), maar op 16 kilometer van de streep was alles weer samen.

Het regende vervolgens aanvallen en die van Labous slaagde. Alleen Bredewold en García konden mee met de Française. Hun marge was niet ruim, maar net genoeg en Europees kampioen Bredewold was superieur in de sprint.

Vollering werd vijfde op vier seconden van haar ploeggenote.

Vollering op twintig tellen

In het klassement leidt Bredewold. Ze heeft dankzij bonificaties vijftien seconden voorsprong op García en zestien op Labous. Vollering staat vierde op twintig tellen.

Morgen wordt de slotrit verreden in Baskenland.