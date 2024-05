16-jarige jongen opgepakt in straat loodgieter Vlaardingen

De politie heeft afgelopen nacht een 16-jarige jongen opgepakt in Vlaardingen. Hij zou zich verdacht hebben gedragen in de straat waar de loodgieter woont die al meer dan tien keer het doelwit was van explosies en brandstichting.

De politie kan nog niet zeggen of de jongen, afkomstig uit Maassluis, spullen bij zich had die gebruikt zouden kunnen worden om een ontploffing te veroorzaken, meldt Rijnmond.

Het is niet de eerste keer dat de politie ingrijpt rond de woning van de loodgieter. Vorige maand werd een 14-jarige jongen gearresteerd die rondhing bij het huis. Toen de politie die tiener controleerde, bleek hij explosieven bij zich te hebben. Een paar dagen eerder pakte de politie in Vlaardingen ook al twee jongens (15 en 16 jaar oud) in de buurt op. Ook zij "bleken in bezit van goederen die gebruikt worden bij het plegen van aanslagen", meldde de politie toen.

Onrust in de buurt

De Vlaardingse loodgieter is al meer dan een jaar doelwit van gewelddadige acties. Er zijn meer dan tien aanslagen gepleegd bij zijn huis, bedrijf en andere locaties waar hij een link mee heeft. De explosies veroorzaken onrust in de buurt; veel bewoners hebben laten weten zich niet langer veilig te voelen.

Vooral de laatste explosie, waarbij drie bewoners met verwondingen naar het ziekenhuis moesten, maakte veel los. Het huis staat op naam van de moeder van de loodgieter. Hijzelf kreeg een gebiedsverbod van de gemeente voor verschillende plekken, waaronder zijn eigen huis. Het Openbaar Ministerie en de burgemeester denken sindsdien na over een beloning voor de tip die leidt naar de opdrachtgever van de aanslagen.

Motief

Zelf zegt de Vlaardinger dat hij niet weet waarom er telkens aanslagen op zijn adres worden gepleegd, zo zei hij in een interview met Rijnmond. "De reden zal zijn dat iemand me niet mag. Maar wie dat is? Ik weet het niet. Ik heb geen brief ontvangen en ik word ook niet afgeperst. Er lag alleen een keer een spandoek. Met 'Betalen' erop", zei hij.