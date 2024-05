Geliefde wijkagent Pim neemt na bijna halve eeuw afscheid van Limmen

Bijna een halve eeuw was hij onlosmakelijk verbonden aan het Noord-Hollandse bollendorp Limmen, maar nu is het voor wijkagent Pim van der Maas klaar; na krap 47 jaar gaat hij met pensioen.

"Ik denk, al klinkt dat misschien een beetje arrogant, dat ik her en der wel wat voor de mensen heb kunnen betekenen", zegt Van der Maas bij NH. Inwoners van het dorp zwaaien hem uit met een bloemenkunstwerk.

Van der Maas begon zijn carrière bij de opleidingsschool voor de politie. Daarna heeft hij zich altijd thuis gevoeld als agent, en later als wijkagent, in Limmen. "Toen ik net begon met mijn werk bij de politie had Limmen nog een eigen politiebureau", zegt hij. "We zaten daar toen met zes man. Die agenten waren ook echt aangewezen voor Limmen. Je was dus eigenlijk al een soort wijkagent."

In de haarvaten

Limmen heeft allang geen eigen politiebureau meer en ook het bureau in het naastgelegen Heiloo is gesloten. "Tegenwoordig wordt alles vanuit het bureau in Castricum geregeld". zegt Van der Maas. "De politie zegt altijd dat het in de haarvaten van de samenleving zit, maar zo wordt dat steeds minder."

Gelukkig heeft hij de band met 'zijn' samenleving nog wel, stelt de wijkagent. "Ik heb een uitzonderlijke positie. Als je zo lang in dezelfde wijk werkt, is het normaal dat de mensen je kennen en andersom. Het is mooi dat daar zo'n band uit is ontstaan", aldus Van der Maas. "Ik vind altijd: ik ben politieagent, maar privé ben ik niet anders dan tijdens mijn werk. Wees jezelf, anders val je door de mand.

"Regelmatig kwamen mensen later nog naar me toe om te zeggen dat ze zo blij waren met de dingen die ik gedaan had. Ik vind het leuk als er een dader gepakt wordt door het onderzoek dat ik opgezet heb. Dat zijn mooie successen", zegt hij.

Zo gek niet bedenken

Tegelijkertijd zag Van der Maas de criminaliteit veranderen en voor een deel verschuiven naar oplichting via internet. "Je kan het zo gek niet bedenken. Het is anoniemer, omdat de criminelen zich niet hoeven te laten zien", legt Van der Maas uit.

Daarmee verschuift ook het werkgebied van de wijkagent steeds vaker naar voorlichting: "Het is onze taak om mensen alerter te maken op online oplichting".

De opvolging van Van der Maas is geregeld, dus kan hij zijn werk rustig afbouwen. Maar hij zal wel gemist worden door zijn dorp; tijdens de jaarlijkse Bloemendagen had een prikploeg een portret van hem gemaakt. De wijkagent vond dat een mooi eerbetoon. "Het is toch een soort van blijk van waardering dat je je werk goed gedaan hebt."