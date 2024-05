Joost Klein mag niet meedoen aan finale songfestival

Joost Klein mag vanavond niet meedoen aan de finale van het 68ste Eurovisie Songfestival in Malmö. Dat laat organisator EBU weten. Het uitsluiten van Klein heeft te maken met de klacht die tegen hem is ingediend over bedreiging van een vrouwelijke tv-medewerker.

AVROTROS noemt de diskwalificatie van Klein "disproportioneel" en zegt geschokt te zijn door het besluit. De NPO betreurt de "zeer ingrijpende" beslissing van de EBU en zegt "de gang van zaken" na het songfestival te gaan evalueren met alle betrokkenen.

Gistermiddag mocht de Nederlandse inzending opeens niet meedoen aan de repetitie. Daarna bleek dat er een onderzoek liep naar een "incident" rond de artiest, al wilde de organisatie daar niets over loslaten. In de avond mocht hij ook niet meedoen aan de juryshow, waarbij de vakjury's punten geven aan de artiesten.

Vanochtend meldde de Zweedse politie dat hij gisteravond laat is verhoord vanwege de klacht. Degene die de klacht heeft ingediend, is ook verhoord. De zaak is nu doorgegeven aan de openbaar aanklager. Die gaat bepalen wat ermee zal gebeuren. De afwikkeling van de zaak kan nog weken duren.

De organisator van het songfestival laat in een persverklaring weten dat "gedurende de juridische procedure" het niet gepast zou zijn om Klein te laten deelnamen aan het songfestival.

Dit waren de laatste momenten van Joost Klein op het podium bij de repetitie gistermiddag: