Clubicoon Robben juicht mee in Euroborg: 'Eens een Groninger, altijd een Groninger'

Zenuwen zoals ongeveer de hele stad Groningen? Daar had clubicoon Arjen Robben voor de beslissende wedstrijd tegen Roda JC (2-0) geen last van. "Misschien omdat ik door mijn carrière het nodige gewend ben. Je bent supporter, maar de jongens op het veld moeten doen."

En dat deden die jongens. De voetbalclub uit het noorden van land promoveerde op de valreep toch nog rechtsreeks en keerde al na één seizoen weer terug op het hoogste niveau.

Robben: "Uiteindelijk was het wel een vrij simpele en duidelijke overwinning. Het was gewoon dik en dik verdiend. De jongens geven alles, ze weten wat dit betekent", zegt de voormalig Groningen-aanvaller, doelend op de inbreng van de jonge in Groningen en omstreken opgegroeide spelers. "Ze zijn fan van de club en die voelen de trots om voor deze club te spelen. Dat zie je op het veld eraan af."

'Wel laten zien'

Volgens Robben, die na afloop de promotieschaal uitreikte, betekent de promotie heel veel voor de club en de stad. "We zijn ontzettend blij. Je kunt altijd wel roepen dat FC Groningen in de eredivisie thuis hoort - en dat hoor je ook - dat moet je alleen wel laten zien", zei hij in Langs de Lijn En Omstreken. "Je moet het zelf bewerkstelligen en dat hebben die gasten vandaag fantastisch gedaan."