Honderden doden door overstromingen in noorden Afghanistan

Elk jaar komen er in Afghanistan mensen om het leven door hevige regenval en overstromingen, zeker op plekken met slecht gebouwde huizen. Nu is de situatie in het land nog ernstiger, omdat de winter relatief droog was en de grond moeite heeft om het water te absorberen.

Afghanistan is volgens wetenschappers een van de kwetsbaarste landen voor de gevolgen van klimaatverandering, hoewel het land maar voor 0,06 procent bijdraagt aan de wereldwijde uitstoot.