Dodental door overstromingen in noorden Afghanistan over de 300

Het dodental door de overstromingen in het noorden van Afghanistan is opgelopen tot ruim 300. Dat meldt de voedselorganisatie van de Verenigde Naties, die hulp verleent in het gebied. Ze zeggen dat duizenden huizen zijn verwoest.

Eerder meldde de Afghaanse regering, de Taliban, dat het zou gaan om "honderden doden", nog veel meer gewonden en dat tientallen mensen nog vermist werden.

Afghanistan is de afgelopen tijd getroffen door hevige regenval. De provincies Baghlan, Badakhshan en Ghor in het noorden van het land zijn het zwaarst getroffen. Duizenden woningen zijn onbewoonbaar en veel bewoners kunnen nergens heen. Mensen verzamelen zich bij ziekenhuizen in de hoop daar hun vermiste dierbaren te vinden.

Op beelden is te zien hoe modder en water de wegen hebben overspoeld. Ook zijn er heftige beelden te zien van doden in de modderstromen.