Aanhoudingen na reeks straatroven Amsterdamse scholieren

Met de aanhouding van in totaal zeven verdachten denkt de politie een eind te hebben gemaakt aan een periode van intimidatie en berovingen van middelbare scholieren in Amsterdam-Zuid. "Het vermoeden ontstaat dat het een kleine groep daders was die verantwoordelijk was voor het hoge aantal straatroven de afgelopen periode", zegt politiewoordvoerder Olav Brink bij AT5.

De straatrovers hadden hun werkgebied in Amsterdam-Zuid, waar verschillende grote middelbare scholen dichtbij elkaar liggen. In november vorig jaar kwamen de eerste meldingen van straatroven van leerlingen van het Vossius Gymnasium. Een paar weken later bleek dat ook scholieren van andere middelbare scholen slachtoffer waren geworden van intimidatie en straatroof.

Via een tikkie betalen

De incidenten hadden een grote impact op de scholieren. Bij de straatroven werden veelal mobiele telefoons, geld of draadloze oortjes buitgemaakt. Soms dwongen de overvallers hun jonge slachtoffers om hun bankrekening op de mobiele telefoon te openen. "Als daaruit bleek dat er voldoende geld op stond, belde de verdachte een geldezel op om te zorgen dat die een tikkie stuurde", aldus woordvoerder Brink eerder. "De jonge slachtoffers werden vervolgens onder druk gezet om ter plekke dat geld over te maken."

In januari hield de politie al vijf verdachten aan op verdenking van betrokkenheid bij een of meer straatroven in Zuid. Het ging toen om twee straatrovers en drie minderjarige meisjes die ervan werden verdacht als 'geldezel' te hebben gefungeerd.

Op heterdaad

Toch gingen de straatroven door, tot de politie onlangs nog eens twee jongens oppakte. De twee, 15 en 16 jaar oud, werden op heterdaad betrapt. Ze reden op een lichtblauwe fatbike en hun uiterlijk kwam overeen met het signalement dat was doorgegeven door een aantal slachtoffers van de straatroven.

Na de aanhouding van de laatste twee verdachten lijkt de rust weergekeerd bij de middelbare scholen in Amsterdam-Zuid. "Er hebben zich geen nieuwe incidenten voorgedaan", zegt rector Susan Zandbergen van het Vossius Gymnasium. Ook in de buurt zijn geen nieuwe straatroven gemeld.

Intussen probeert de politie een compleet beeld te krijgen van wat de overvallers hebben aangericht. Exacte cijfers zijn er nog niet. Het vermoeden bestaat dat veel slachtoffers zich schamen om met hun ouders te praten en ook geen aangifte hebben gedaan bij de politie.