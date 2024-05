Schema play-offs: geen tijd om te treuren voor Roda JC, maandag alweer tegen NAC

Roda JC heeft nauwelijks tijd om bij te komen van de dubbele dreun die in het de afgelopen twee speelrondes heeft gekregen in de eerste divisie. Over twee dagen wacht de laatste strohalm in de play-offs.

De Limburgers liepen gisteren door een nederlaag tegen FC Groningen promotie mis. Een week eerder was er nog die voorbarige veldbestorming toen de stadionspeaker dacht dat promotie een feit was. Maandag wacht het eerste play-offduel om een plek in de eredivisie alweer, uit tegen NAC Breda.

De andere wedstrijden in de eerste ronde van de play-offs zijn FC Emmen - FC Dordrecht en ADO Den Haag - De Graafschap. In de volgende ronde, de halve finales, sluit de nummer zestien uit de eredivisie aan.