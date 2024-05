Beginnend trainer Fabregas brengt Como na 21 jaar terug in Serie A

Como is na 21 jaar terug in de Serie A. De Italiaanse voetbalclub had vrijdagavond voldoende aan een 1-1 gelijkspel tegen Cosenza, ook omdat concurrent Venezia verloor. Como eindigde daardoor als tweede in de Serie B, achter kampioen Parma.

Cesc Fabregas is hoofdtrainer bij Como. De 37-jarige Spanjaard was aanvankelijk assistent-trainer, maar nam in november de plek over van de ontslagen Moreno Longo.

Fabregas sloot zijn carrière vorig jaar af bij Como en is bovendien aandeelhouder van de club. Eerder maakte de middenvelder furore bij onder meer Arsenal, FC Barcelona en Chelsea.

Rijke eigenaars

Como werd in 2019 overgenomen door het Indonesisch bedrijf Djarum, dat van oorsprong handelde in kreteksigaretten. Djarum investeerde sindsdien veel geld in Como.

Daarnaast betrokken ze tal van grote namen als uithangborden bij de club, zoals Michael Essien (die in Indonesië voetbalde), Dennis Wise en Thierry Henry.