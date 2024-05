PSV jaagt op record Cruijffs 'Gouden Ajax': 'Of wij beter waren? Wat een vraag!'

"Laten we wel wezen: PSV heeft het dit seizoen in de Champions League natuurlijk lelijk laten liggen. Ze slaan zich in Eindhoven voor hun kop nu ze zien dat Dortmund in de finale staat. Dit betekent dat PSV nog niet zo ver in de ontwikkeling is als wij destijds. Anders hadden ze wel gewonnen van die Duitsers."

Desondanks ziet Haan toch een overeenkomst tussen het Ajax uit zijn jaren en het hedendaagse PSV. "Ze spelen in Eindhoven leuk voetbal en maken veel doelpunten. Wat dat betreft zijn de twee ploegen wel te vergelijken."

Het grote verschil: "In onze tijd bestond het bijna niet dat spelers werden weggekocht. We speelden we drie, vier jaar lang met dezelfde elf spelers. Er waren weinig wisselingen in het team. Je had twee reserves die mochten invallen en niet vijf, zoals vandaag de dag."