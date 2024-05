Joost Klein verhoord na klacht over bedreiging, deelname aan finale nog onduidelijk

Redacteur Jorn Kompeer in Malmö:

"De definitieve beslissing over Klein lijkt nog niet te zijn genomen. We zitten daarom met de bijzondere situatie dat we op de dag van de finale nog niet weten of Nederland daaraan mee mag doen. AVROTROS en songfestivalorganisatie EBU zeggen alleen dat er een onderzoek gaande is en dat ze geen commentaar geven.

Gisteren was Klein bij de opening van de repetitie gewoon op het podium te zien. Een halfuur later was hij ineens verdwenen. Sindsdien is er een enorme geruchtenstroom op gang gekomen.

Wat niet helpt is dat de media bij het songfestival in twee groepen zijn verdeeld. Aan de ene kant de professionele media, maar er loopt ook fanmedia rond, zeker wel een paar honderd mensen. Ze willen laten zien hoe geweldig de artiesten zijn en vaak ook met hen op de foto. Dat maakt het contrast met de professionele media soms best groot, waardoor kritische vragen tot afkeer leiden en misschien ook weleens tot confrontaties."