Joost Klein na klacht verhoord door politie, deelname aan finale nog onduidelijk

De Nederlandse songfestivalinzending Joost Klein is na een klacht verhoord door de Zweedse politie. Dat meldt de politie aan de NOS. Waar die aanklacht over gaat, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Wel zegt de politie dat het gaat om een incident dat donderdagavond heeft plaatsgevonden met een vrouwelijke tv-medewerker. De klacht is gisteren ingediend.

De politie zegt dat Joost Klein gisteravond laat is verhoord. Degene die de klacht heeft ingediend, is ook verhoord. De zaak is nu doorgegeven aan de openbaar aanklager. Die gaat bepalen wat ermee zal gebeuren. De afwikkeling van de zaak kan nog weken duren.

Wat dit betekent voor zijn deelname aan de finale van het Eurovisie Songfestival van vanavond, is onduidelijk. NPO-baas Frederieke Leeflang heeft vanochtend overleg met omroep AVROTROS en de EBU over de deelname van Klein. Zij kwam vanochtend aan bij het hotel van Klein in Malmö. Dat bezoek was al gepland, maar heeft nu een andere lading gekregen. Rond 10.00 uur liet AVROTROS weten nog niets gehoord te hebben van de EBU

Dit was het optreden van Joost Klein, afgelopen donderdag in de halve finale: