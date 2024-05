Bezwijkt Twente onder kampioensdruk? 'Het zal geen gemakkelijk duel worden'

"Dit seizoen is Twente niet superovertuigend, al hebben ze veel overwinningen behaald. Ik ben benieuwd wie hun sportpsycholoog nu is."

"Want degene die ons hielp toen ik er voetbalde, Robin Joostens, was in mijn ogen echt het cement tussen de stenen. Hij heeft me geleerd hoe ik een betere leider voor het team kon zijn als ik me kwetsbaar durfde op te stellen."