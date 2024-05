Noorderlicht tot in Zuid-Limburg te zien door sterkste zonnestorm in twintig jaar

Op veel plaatsen in Nederland was gisteravond en vannacht het noorderlicht te zien. Het natuurverschijnsel was met het blote oog waar te nemen. Ook komende avond en nacht is dat weer het geval. Dat komt door de sterkste zonnestorm in ruim twintig jaar, die waarschijnlijk het gehele weekend aanhoudt.

Een zonnestorm is een uitbarsting van elektrisch geladen deeltjes van de zon. "GPS, elektriciteitsnetwerken, ruimtevaartuigen, satellietnavigatie en andere technologieën kunnen erdoor worden beïnvloed", zegt de Amerikaanse instantie voor meteorologie en oceanografie (NOAA).

Mooie plaatjes

Naast mogelijke verstoringen veroorzaken zulke zonnestormen het indrukwekkende noorderlicht, dat soms veel zuidelijker te zien is dan normaal het geval is. Ook nu is dat zo: tot in Zuid-Limburg werd het noorderlicht gespot.

Hieronder een selectie van foto's, die we gisteravond, vannacht of vanochtend vroeg binnenkregen via NOS Ooggetuige. Zo goed als op sommige foto's was het noorderlicht met het blote oog niet te zien, want camera's registreren de kleuren beter: