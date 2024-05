Vete tussen rappers Kendrick Lamar en Drake, 'disstracks' domineren hitlijsten

In de jaren erna groeien beide rappers uit tot de grootsten van hun generatie. In het nummer Control steekt Lamar niet onder stoelen of banken dat hij zichzelf absoluut de beste vindt. Ook zegt hij in een interview wie hij allemaal achter zich laat op de ranglijst, onder wie Drake. Maar die zegt op zijn beurt dat Lamar hem op geen enkele manier overklast.

Wat volgt zijn kleine speldenprikjes, ook wel sneakdisses genoemd, die beide rappers jarenlang verstoppen in hun nummers. Maar die zorgen voor weinig ophef.

De grote drie

Daar komt verandering in als een andere rapper met een aanzienlijke staat van dienst, J. Cole, afgelopen oktober het nummer First Person Shooter uitbrengt. Daarin somt hij op wie volgens hem de grote drie van de rapwereld zijn: hijzelf, Drake en Kendrick Lamar. Tot ongenoegen van Lamar, die op het nummer Like That duidelijk maakt dat hij als enige aanspraak maakt op de troon.

Daarna volgen de disstracks elkaar in rap tempo op, met de afgelopen twee weken als kookpunt. Lamar maakt Drake uit voor pedofiel en Drake zegt dat Lamar zich schuldig maakt aan huiselijk geweld.

Elkaar overtroeven met heftige aantijgingen is een fundament van de disstrack, weet Vanderheijden. "Die competitiedrang is onlosmakelijk verbonden met hiphop. Van breakdance tot graffiti: je wil laten zien dat je de beste bent. Om dat te bewijzen breek je als rapper de ander zo creatief mogelijk af met met grove teksten. Niet omdat je het per se meent, maar omdat je wil laten zien dat je de kunst van het rappen het best beheerst."

Winkel van Drake beklad

Maar het blijft lang niet altijd sportief. Beefs tussen rappers mondden in het verleden vaker uit in (dodelijk) geweld. Twee incidenten bij het huis van Drake in Toronto deze week doen ook stof opwaaien. Een beveiliger werd woensdag neergeschoten en raakte zwaargewond. Nog geen vierentwintig uur later overmeesterde de politie een indringer bij de woning, meldt showbizzsite TMZ.

Of dit verband houdt met de ruzie tussen de rappers, is onduidelijk. De bekladding van Drakes winkel in Londen met de titel van Lamars meest recente diss was wel een duidelijk signaal.