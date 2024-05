Djokovic lichtgewond door fles na zege in tweede ronde masterstoernooi Rome

Er bleek geen opzet in het spel. Een toeschouwer wilde Djokovic een notitieboekje geven voor een handtekening en daarbij viel de fles uit zijn rugzak. Volgens een woordvoerder van de Italiaanse tennisbond had de tennisser en kleine wond aan zijn hoofd, maar hoefde hij geen hechtingen te krijgen.

Ook de organisatie laat weten dat het goed met hem gaat. "Hij heeft medische zorg gekregen en heeft het Foro Italico (het sportcomplex waar het masterstoernooi wordt gespeeld - red.) al verlaten en is teruggekeerd naar zijn hotel. Er is geen reden tot zorg over zijn toestand".

De Serviër bereikte relatief eenvoudig de derde ronde van het toernooi door de Fransman Corentin Moutet te verslaan (6-3, 6-1). Hij verloor in de eerste set zijn eerste twee servicegames, maar plaatste zelf drie breaks. In de tweede set was het verzet van Moutet gebroken. In de volgende ronde neemt Djokovic het op tegen de Chileen Alejandro Tabilo.

Eerder op de dag verloor Tallon Griekspoor in de tweede ronde verrassend van de Italiaan Francesco Passaro.