Zweedse politie betrokken bij onderzoek rond incident Joost Klein

De Zweede politie is betrokken bij het onderzoek naar een incident rond zanger Joost Klein. Dat bevestigt de politie aan SVT Nyheter, het nieuwsprogramma van de Zweedse publieke omroep.

De zanger hult zich vooralsnog in stijlzwijgen. Bij zijn hotel wachtte een journalist hem op, maar hij wilde geen antwoord geven op vragen. Omroep AVROTROS bevestigt dat het onderzoek van organisator EBU nog gaande is. "Wij wachten de uitkomst van dit onderzoek af en willen er tot die tijd niets over kwijt."

Volgens SVT gaat het mogelijk om een fysieke confrontatie met een fotograaf. Een ander hardnekkig gerucht is dat Klein mogelijk een aanvaring had met iemand van de productie van het songfestival.

Geen aanklacht

Er ligt op dit moment geen aanklacht, zegt een woordvoerder van de politie tegen SVT. "Maar we zijn ter plaatse en voeren onderzoeksmaatregelen uit om te zien wat er is gebeurd."

Klein deed vanavond niet mee aan de juryshow in de Malmö Arena. Tijdens deze show bekijken leden van de vakjury's van alle deelnemende landen de acts en geven zij punten, die zaterdag aan het eind van de finale bekend worden gemaakt. Deze punten tellen voor de helft mee voor de beoordeling. De andere helft van de punten wordt door de mensen thuis telefonisch en via internet gegeven.

In plaats van een live optreden van Klein was tijdens de juryshow een opname te zien van een eerder optreden. Bij de juryshow is ook publiek aanwezig.

Bij de getoonde videobeelden werd luid meegezongen in de zaal: