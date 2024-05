Zweedse politie betrokken bij onderzoek incident Joost Klein, stemmen uitgesteld

De Zweede politie is betrokken bij het onderzoek naar een incident rond zanger Joost Klein. Dat bevestigt de politie aan SVT Nyheter, het nieuwsprogramma van de Zweedse publieke omroep.

De zanger hult zich vooralsnog in stijlzwijgen. Bij zijn hotel wachtte een journalist hem op, maar hij wilde geen antwoord geven op vragen. Omroep AVROTROS bevestigt dat het onderzoek van organisator EBU nog gaande is. "Wij wachten de uitkomst van dit onderzoek af en willen er tot die tijd niets over kwijt."

Volgens SVT gaat het mogelijk om een fysieke confrontatie met een fotograaf. Een ander hardnekkig gerucht is dat Klein mogelijk een aanvaring had met iemand van de productie van het songfestival.

Stemmen uitgesteld

Ondertussen hadden songfestivalliefhebbers uit landen die niet meedoen aan het songfestival eigenlijk al vanaf middernacht mogen stemmen op hun favoriete artiesten via de Eurovisie-app.

Op de app was echter twee uur lang te lezen "We gaan snel beginnen, blijf hier". Daarbij werd geen tijdsindicatie gegeven. Rond 3.00 uur heeft de organisatie echter geplaatst dat het stemmen is uitgesteld. "Het openen van de stem voor de rest van de wereld is uitgesteld nadat het onderzoek naar de Nederlandse deelnemer is afgerond. Onze excuses voor het ongemak", is te lezen in de app.