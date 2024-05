Girona geeft diep in blessuretijd zege weg en kan tweede plaats verliezen

Girona heeft in de Spaanse competitie op bezoek bij Deportivo Alavés diep in blessuretijd een overwinning weggegeven. In de 99ste minuut werd Oranje-international Daley Blind geklopt in de lucht waarna Jon Guridi de 2-2 in het doel kopte. Dat was ook de eindstand.

Door het gelijkspel dreigt Girona de tweede plaats kwijt te raken. FC Barcelona is bij winst maandag thuis tegen Real Sociedad de nieuwe nummer twee. Kampioen Real Madrid, Girona en Barça zijn al zeker van plaatsing voor de Champions League, het vierde ticket ligt nog open.