Amerikaanse ruiter voorlopig geschorst voor toedienen stroomstoten

Die knop zou de stroomdraden, die door de broek van Kocher lopen, met de sporen van zijn laarzen verbinden. De foto's die het tijdschrift in handen heeft, lijken het verhaal te bevestigen.

Het Franse paardensportblad Grandprix bracht 'het bedrog' in juni aan het licht door foto's te publiceren waarin Kocher een drukknop in zijn handpalm verbergt.

Kocher mag hangende het onderzoek niet in actie komen bij evenementen die onder de vlag van de FEI vallen.

De paardensportwereld sprak schande van de praktijken van Kocher, die vaker in opspraak is geraakt. De ruiter zou tijdens wedstrijden elektrische schokken aan zijn paarden hebben gegeven.

Paardensportkenner Jacob Melissen liet in juni zijn ongenoegen al blijken over Kocher. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb contact gehad met een aantal Nederlandse topruiters, zoals Jeroen Dubbeldam. Zij zeggen: als dit in Nederland zou gebeuren, zou er een levenslange schorsing volgen."

Kocher zat al eerder in de beklaagdenbank bij de FEI. Zo werd vorig jaar een onderzoek tegen hem ingesteld omdat hij zijn paarden zou hebben overbelast. Uiteindelijk besloot de FEI toen Kocher geen sanctie op te leggen.