Groningen-spelers beleven jongensdroom, Lukkien vindt veldbestorming 'top drie ooit'

Lukkien genoot niet alleen van zijn jonge spelers. Hij genoot net zo goed van de veldbestorming van de fans na het laatste fluitsignaal. "Meestal doen we dingen hier heel erg goed, dus ook de veldbestorming. Daar staan we in de top drie ooit", lacht de trainer.

Daar sluit speler Luciano Valente zich bij aan. "Het is ongelofelijk wat de club altijd laat zien met sfeeracties. De fans steunen ons door dik en dun, ook vorig seizoen toen we er niet zo goed voor stonden. Ik denk dat weinig clubs in Nederland zoiets laten zien, dat geeft wel aan wat voor prachtige club Groningen is."

Derde promotie

Voor trainer Lukkien is het de derde promotie in zijn trainersloopbaan, nadat hem dit eerder tweemaal lukte met FC Emmen.

"Met Emmen was het ook een topprestatie, maar misschien is deze nog wel wat meer waard", stelt hij. "Omdat we van heel ver moesten komen. Er zat zoveel negativiteit in de club en dat moesten we ombuigen."

Dat is wel gelukt, als Lukkien de toeschouwers vandaag zag. "Volgens mij heeft de Euroborg in jaren niet zo vol gezeten. Dan zie je die optocht en krijg je daar kippenvel van, en stonden er bij het stadion drie- tot vierduizend mensen ons op te wachten... Geweldig", besluit de trainer.

