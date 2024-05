Groningen terug in de eredivisie na zege op Roda JC, Willem II kampioen

FC Groningen keert na een jaar afwezigheid terug in de eredivisie. Op de allerlaatste speeldag in de eerste divisie moesten de Groningers thuis winnen van Roda JC om direct te promoveren en dat lukte. Het werd 2-0.

Willem II is door deze uitslag kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgers, die zich vorige week al verzekerden van promotie naar de eredivisie, wonnen na een 0-2 achterstand nog met 3-2 van Telstar in eigen huis. Willem II neemt de kampioensschaal van de eerste divisie voor de vierde keer in de clubhistorie in ontvangst.

Roda JC belandt door de nederlaag bij Groningen op de derde plaats en is dus veroordeeld tot de play-offs, waar alsnog promotie kan worden bewerkstelligd. Een hard gelag voor de Limburgers, die vorige week door een fout van de stadionomroeper nog dachten dat ze al gepromoveerd waren.

Terechte zege

Vanaf het eerste fluitsignaal nam thuisploeg FC Groningen het initiatief: al binnen enkele minuten creëerde het een goede kans, maar schoot Thom van Bergen over. Daarop volgde een spervuur van hele en halve kansen, dat in de 39ste minuut dan eindelijk tot de openingstreffer leidde.

Van Bergen werd vrijgespeeld aan de rechterkant en gaf een strakke voorzet richting de eerste paal. Daar stond Johan Hove klaar, die de bal knap inkopte vanuit een moeilijke hoek. Die goal leidde tot een explosie van vreugde in Groningen, want bij een 0-0 stand was Roda nog virtueel tweede.