VS houdt wapenlevering Israël tegen, maar zal dat de inval in Rafah stoppen?

Na vele waarschuwingen over een aanstaand offensief in Rafah krijgt Israël nu echt te maken met een sanctie van de VS, al heet dat formeel niet zo. President Biden bevestigde in een interview dat de VS een lading zware bommen voor Israël tegenhoudt, die gebruikt zouden kunnen worden bij een inval in de stad in het zuiden van de Gazastrook.

De VS wil niet dat het Israëlische leger Rafah binnenvalt, uit vrees voor een bloedbad onder de burgerbevolking. Naar schatting verblijven er zo'n 1,4 miljoen mensen, van wie de meesten uit andere delen van Gaza zijn gevlucht.

De Amerikanen en andere westerse landen waarschuwen Israël al maanden om geen offensief in Rafah te beginnen. Maar premier Netanyahu trekt zich er weinig van aan. Volgens hem is zo'n inval nodig om ook de laatste eenheden van Hamas te verslaan. Begin deze week werd door Israël de grensovergang tussen Rafah en Egypte ingenomen.

In dit artikel lees je de antwoorden op vijf vragen over het besluit van de VS. Met allereerst:

Hoe groot is de steun van de VS aan Israël?

De VS is al tientallen jaren verreweg de belangrijkste bondgenoot van Israël. Sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog heeft de VS voor 216 miljard dollar aan militaire steun naar Israël gestuurd, zegt de Amerikaanse denktank Council on Foreign Relations.

Elk jaar gaat er sowieso een kleine 4 miljard dollar naar Israël voor wapens en munitie, maar sinds de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober is die steun opgeschroefd. Het gaat daarbij om munitie en wapens ter waarde van miljarden dollars.

Het precieze bedrag is niet bekend; de VS is hier niet zo open over als over de steun aan Oekraïne. Een hoge functionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie zei wel dat het moeite kostte om genoeg vrachtvliegtuigen te vinden om de spullen naar Israël te brengen.