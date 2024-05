Rotterdam koopt winkelpanden om leegstand aan te pakken, 'komt ook ondernemers ten goede'

Het opkopen van winkelpanden is slechts één van de middelen die gemeenten hebben om verloedering tegen te gaan, zegt Pieter van der Heijde, expert op het gebied van transformeren van winkelgebieden. "Ook het wijzigen van het bestemmingsplan kan bijdragen aan de leefbaarheid. Daar kan alleen wel veel tijd overheen gaan. Het opkopen is dus een snel, maar ook een risicovol instrument."

Van der Heijde verwijst naar de economische cisis van 2008: "Toen liepen gemeenten financiële schade op doordat de grond- en vastgoedprijzen plotseling kelderden." Het is daarom beter om het voorkomen van verloedering aan de markt over te laten, stelt hij. "Maar als dat niet gebeurt, dan heeft de gemeente de taak om voor goede ruimtelijke ordening te zorgen."

Of een dergelijke strategie succesvol is, is moeilijk te zeggen, volgens Van der Heijde. "Er zijn nog te weinig praktijkvoorbeelden." Voor inspiratie kijkt hij naar Amsterdam, Assen, Beverwijk, Emmen en Oosterhout. De laatstgenoemde gemeente kocht zelfs een heel winkelcentrum.

"Een aantal van deze projecten zijn nog in ontwikkeling en voor Amsterdam geldt dat het niet gemakkelijk was, maar het heeft wel tot een aantrekkelijker entreegebied geleid. Tegenwoordig worden met name winkelpanden opgekocht om te transformeren naar andere functies, zoals woningen, bedrijfsruimte of zorgvoorzieningen."

Wat is divers?

Het gevaar van gemeentes die zich bemoeien met de winkelstraat, is dat het ook een kwestie van smaak is. "Gemeenten zien straten met veel bedrijven van migranten vaak als verloedering", zegt Jan Rath, tot vorig jaar hoogleraar stadssociologie aan de Universiteit van Amsterdam. "Terwijl die straten bij uitstek divers zijn."

Het risico is volgens hem dan ook dat het aanbod misschien wel diverser is na inmenging van de gemeente, maar wel vooral voor één bepaalde groep. "Wat in feite met divers winkelaanbod wordt bedoeld, zijn bijvoorbeeld kaas- en boekwinkels. Dat vindt de middenklasse heel leuk, maar het is niet interessant voor mensen die minder te besteden hebben."