Mbappé kondigt afscheid aan bij Paris Saint-Germain: 'Moeilijk, maar goed voor mij'

"Het is moeilijk", zegt Mbappé. "Heel moeilijk. Ik had nooit verwacht dat het zo moeilijk zou zijn om dit aan te kondigen. Om mijn land te verlaten. De Franse competitie, de Ligue 1. Maar ik denk dat dit goed voor mij is. Een nieuwe uitdaging na zeven jaar."

Veel emoties

"Er komen veel emoties los. Het was een eer om deel te zijn van de grootste club van Frankrijk, en een van de grootste van de wereld. Hier moest ik voor het eerst leren om met de druk om te gaan, ben ik gegroeid als speler."

Zondag komt hij voor het laatst voor het eigen Parijse publiek in actie, in het stadion Parc des Princes, in het competitieduel met Toulouse. Ook speelt landskampioen PSG op 25 mei nog de bekerfinale tegen Olympique Lyon.