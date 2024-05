Ook Smidt heeft geen antwoord op uithaal Dos Santos bij Diamond League Doha

Naast de bevlieging van Dos Santos viel in het stadion waar in 2019 de wereldkampioenschappen plaats vonden de strijd bij het verspringen op. De gedoodverfde winnaar Miltiadis Tentoglou moest het daarbij afleggen tegen de Jamaicaan Carey McLeod.

De Griekse olympisch kampioen kwam tot 8.36 meter. McLeod reikte tot 8.52 meter en maakte daarbij optimaal gebruik van het teveel aan rugwind van 5,2 meter per seconde. Dat voordeel was er de oorzaak van dat de sprong niet de boeken in gaat, maar in Doha wel als winnende afstand gold.