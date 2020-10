Sponsor ABN Amro roept hockeywereld op tot gelijke behandeling man en vrouw

De hockeywereld moet wat betreft sponsor ABN Amro serieus werk gaan maken van een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De bank, die sponsor is van liefst 53 clubs, laat in een verklaring weten dat clubs die voor contractverlenging in aanmerking willen komen voortaan de mannen en vrouwen in financieel en facilitair opzicht gelijk moet behandelen.

Onder het mom 'De Inhaalslag' start de bank een campagne om de ongelijkheid in het hockey weg te nemen. Nu nog verdienen mannen in het tophockey vijf tot tien keer meer dan de vrouwen. Daarnaast heeft de bank geconstateerd dat 80 procent van het sponsorgeld aan de mannen wordt besteed.

Niet vrijblijvend

Volgend jaar lopen de contracten tussen ABN Amro en enkele hoofdklasseclubs af. Wie een nieuw contract met de bank wil sluiten, dient zich aan de fiftyfifty-doelstelling te committeren.

De bank hoop dat het 'De Inhaalslag' op meerdere fronten effect zal hebben in het hockey. Niet alleen wat betreft spelerssalarissen en faciliteiten moet er meer evenwicht ontstaan, ook het aantal vrouwen op belangrijke posities (coaches, trainers, officials) moet onder invloed van het programma groeien. ABN streeft ernaar in 2025 een fiftyfifty-verdeling tot stand te hebben gebracht in het Nederlandse hockey.