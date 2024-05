Griekspoor verliest verrassend van Passaro in tweede ronde masterstoernooi Rome

Tallon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het masterstoernooi in Rome verrassend verloren van Francesco Passaro. De Italiaan sleepte er een tiebreak uit in de derde set en die won hij: 6-4, 3-6, 6-7 (5).

Passaro, de nummer 240 van de wereldranglijst, leek boven zichzelf uit te stijgen tegen Griekspoor, die niet in actie hoefde te komen in de eerste ronde op het gravel in de Italiaanse hoofdstad. Passaro sleepte de tweede set binnen met 6-3.

Ook in de derde set maakte de 23-jarige Italiaan het Griekspoor zeer moeilijk. Passaro wist knap terug te komen tot 5-5 tegen de nummer 26 van de wereld. De Haarlemmer won vervolgens zijn eigen game ternauwernood, maar daarna veegde Passaro hem van de baan met een love game: 6-6.

In de tiebreak die volgde ging het gelijk op. Tot Passaro zichzelf voor eigen publiek met een ace op matchpoint zette. Griekspoor kon in de beslissende game net niet bij de bal: 7-5. Door deze overwinning stijgt de Italiaan maar liefst 45 plekken op de wereldranglijst.

Roland Garros

De 27-jarige tennisser uit Haarlem leek in goeden doen, maar in Rome had hij waarschijnlijk wel verwacht tot de achtste finales door te dringen.

In maart kwam hij dicht bij een sensatie door het wereldtopper Jannik Sinner zeer moeilijk te maken in de derde ronde van het masterstoernooi van Miami en op het masterstoernooi van Madrid bereikte hij de achtste finales door Holger Rune te verslaan.

En dat met Roland Garros, het grandslamtoernooi op gravel dat op 26 mei begint, voor de deur.